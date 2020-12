Maxi donazione di pasta a Protezione Civile e parrocchie Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem e imprese locali a favore delle famiglie in difficoltà

Grazie alla generosità di imprese locali, come il pastificio Antonio Massa di Gragnano, sono stati raccolti e donati alla Protezione Civile e, attraverso questa, alle parrocchie e comunità del territorio di Nocera Inferiore e Castellammare di Stabia, numerose confezioni di pasta destinate ad arricchire le tavole natalizie delle famiglie in difficoltà, che stanno soffrendo a causa dell’attuale situazione.

Una iniziativa nata grazie all’impegno ed allo spirito di servizio degli uomini e delle donne del Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem, da sempre attenti ai bisogni della comunità, ed alla sensibilità di un pastaio gragnanese. Il loro impegno si è tradotto in un atto concreto di solidarietà e partecipazione, nella consapevolezza che la festività natalizie quest’anno saranno più difficili per molte famiglie, a causa della pandemia e delle problematiche economiche che ne sono derivate.

“Proprio a queste realtà si rivolgono i soci del Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem - afferma il commercialista nocerino Aniello Miranda, Presidente del Club per questo anno sociale - con la distribuzione di derrate alimentari e generi di prima necessità alle famiglie più bisognose”.

L’invito ad aderire a questa campagna arriva da Antonio Massa, che in queste ore sta provvedendo alla consegna della pasta che verrà destinata alle famiglie di Nocera Inferiore e di Castellammare di Stabia: “Confidiamo che la nostra azione possa spronare anche produttori dai volumi più importanti dei nostri a muoversi nella medesima direzione. In questo modo l’attività imprenditoriale si arricchisce di un’anima che rende il lavoro appagante ben oltre la sterile attenzione al profitto”.

Tra i presenti, anche il giudice Luigi Bobbio, già Senatore della Repubblica e Sindaco di Castellammare, che non ha mancato di sottolineare l’importanza di attività come questa: “Le operazioni messe in essere da associazioni come il Rotary - ha concluso il giudice Bobbio- in sinergia con la disponibilità di imprenditori attenti ai reali bisogni della comunità contribuiscono al raggiungimento di una tranquillità sociale che si riflette positivamente sull'intera comunità”.