Agropoli: penne e quaderni ai bimbi del centro "Il Germoglio" La donazione dei carabinieri. Sull'albero della casa comunale i nomi dei bimbi nati nel 2020

Feste e solidarietà. Nel giorno della vigilia di Natale i carabinieri della stazione di Agropoli hanno fatto gli auguri ai bambini del centro Educativo "Il Germoglio" di Agropoli attraverso il dono di alcuni oggetti dal significato profondo: quaderni, penne, colori, gadget scolastici vari, insieme a panettoni e dolci tipici del periodo. Un dono per dimostrare la vicinanza in questo momento difficile e rendere il Natale degli 8 piccoli ospiti ancora piu` festoso.

Intanto, l'albero di natale all'ingresso della casa comunale si veste di rosa e blu. Ad addobbare il simbolo natalizio per eccellenza, dei cartoncini con sopra scritti i nomi di tutti i bimbi nati nel 2020 nella città di Agropoli. "In un periodo segnato dalla pandemia e da tante vittime, sull'esempio di qualche altro Comune, abbiamo voluto esprimere un gesto di speranza, di buon auspicio per il futuro.

Ringrazio Vivai Lepre per la donazione dell'albero; Print Point per il materiale e la mamma che ha proposto l'iniziativa. Lei, come le altre, ha vissuto il momento più bello della propria vita, quello della gravidanza, nel momento più acuto della pandemia, con tutto ciò che essa ha rappresentato. Infine un grazie a chi ha contribuito alla realizzazione." Le parole del sindaco Adamo Coppola.