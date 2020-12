Nocera, Monsignor Giudice "Sembra un Natale quasi sospeso" Gli auguri del vescovo e la proposta"Un lume davanti alle finestre per far risplendere la Diocesi"

“Sembra un Natale quasi sospeso" Queste le parole di Monsignor Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, che questa mattina ha voluto inviare un messaggio di auguri a tutti i fedeli. “Non è stato possibile, a causa delle normative antiCovid imposte, incontrare i più deboli e le persone più fragili, andare nelle scuole e per questo sembra un natale sospeso.”

Un lume alla finestra e un dono per i più piccoli sono i segni che monsignor Giuseppe Giudice chiede alla diocesi per le feste di Natale. Nei giorni scorsi aveva indicato di compiere un ideale pellegrinaggio verso le parrocchie per depositare un regalo al Bambino affinché fosse poi distribuito ai bambini bisognosi della comunità. Nel messaggio augurale di Natale il Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno chiede di accendere un lume e porlo dinanzi alle finestre nella notte santa, «perché tutta la Diocesi possa risplendere e la Luce vera, che illumina ogni uomo, possa illuminare il cuore di ognuno di noi».



