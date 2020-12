Complicanze da Covid, nuovi casi e due decessi nel Salernitano Aumentano i positivi nell'agro nocerino sarnese. Il cordoglio dei sindaci

Due nuovi decessi dovuti a complicanze da Covid-19 sono stati registrati in due comuni del Salernitano. A darne notizia i rispettivi sindaci di Castel San Lorenzo e Baronissi. Mentre, stando all'ultimo bollettino dell'unità di crisi fermo a ieri, giorno di Natale i nuovi casi registrati in tutta la provincia di Salerno sono 284. Numeri in aumento, in particolare, nell'agro nocerino sarnese.

Il cordoglio dell'amministrazione di Castel San Lorenzo: " Nel tempo complesso che viviamo, ci ha lasciato ed ha raggiunto la Casa del Signore il caro Vito Antonio Capo. Alla moglie Antonia Marsico, alla figlia Carmelina ed al figlio Luigi, ai nipoti, ai parenti ed a congiunti tutti giunga -attraverso questo pensiero- la vicinanza e l’affetto della Comunità di Castel San Lorenzo, privata della possibilità di dimostrare la propria partecipazione e la propria solidarietà in osservanza dei provvedimenti delle Autorità. Consoli il dolore della famiglia l’indelebile ricordo di un Amico, di una Persona per bene, che ha dedicato la propria vita al lavoro ed alla famiglia".

L'annuncio del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Una informazione che mai avrei voluto dare. E’ purtroppo deceduta, vittima del coronavirus,la signora Rosa D’Andrea. La nostra concittadina, ricoverata in Ospedale, ha perduto la sua battaglia con il covid-19. La signora Rosa e’ l’ottava vittima della pandemia a Baronissi. Alla famiglia D’Andrea il nostro pensiero e le più affettuose condoglianze mie personali e della Città".