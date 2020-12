Covid, muore infermiere di Eboli: aveva 52 anni Non aveva altre patologie. Altre due vittime a Colliano ed Acerno.

Festività di lutto per la provincia di Salerno che tra la vigilia di Natale e il 25 dicembre ha pianto ancora tre vittime del Covid. Non ce l'ha fatta Lucio Fulgione, infermiere di 52 anni di Eboli. L'uomo lavorava presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata. Il 52enne, risultato positivo al virus ad inizio dicembre, non aveva altre patologie. Inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi. Il virus poi ha attaccato i polmoni ed il quadro clinico è peggiorato fino al decesso, la sera della vigilia di Natale. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati, in queste ore, sui social per ricordare un uomo buono e stimato da tutti.

Lutto il giorno di Natale in altri due comuni del Salernitano. Un anziano, affetto da altre patologie è morto ad Acerno. Ad informare la cittadinaza il sindaco Massimiliano Cuozzo che, via social, ha scritto: “Con immensa tristezza nel cuore, devo comunicare un'altra vittima legata al Covid 19. A nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità si esprime vicinanza alla famiglia”. Lutto anche a Colliano per la morte di un uomo, che soffriva di patologie pregresse, ricoverato presso il Covid-Hospital di Scafati.