A Castellabate "zona rossa" in vigore fino a fine anno 16 nuovi positivi al Covid nel comune: la nuova ordinanza del sindaco

Nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Salerno. Sull’onda del comune di Furore anche per Castellabate necessario correre "ai ripari". Sono 16 i nuovi positivi al Covid nel comune comunicati dall'Asl. Tutti contatti di casi precedenti ed in isolamento. Un numero che ha "costretto" il sindaco f.f Luisa Maiuri a prendere dei provvedimenti e quindi, "Considerato l’evolversi della situazione" la fascia tricolore ha, nella tarda serata di ieri, firmato una nuova ordinanza con la quale ha disposto che nei giorni 28, 29 e 30 dicembre su tutto il territorio comunale continueranno ad applicarsi le stesse disposizioni previste nei giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre col divieto di qualsiasi tipo di mobilità non giustificata da comprovate esigenze e motivi di necessità mediante autocertificazione.

"Zona rossa" fino al nuovo anno, dunque, "a tutela della salute pubblica", si legge nel documento. Chiusi, anche, il cimitero comunale e l'isola ecologica fino al 6 gennaio. Sono 52 i cittadini attualmente positivi al Covid nel comune.