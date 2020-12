Pagani, il Covid uccide lo storico macellaio di Barbazzano Addio a Lorenzo Abagnara: "Mancherà a tutti noi". Positivo assessore comunale a Campagna

Covid-19, ancora un decesso in provincia di Salerno. La città di Pagani dice addio all'ex macellaio Lorenzo Abagnara, storico titolare dell'attività situata nel quartiere di Barbazzano, conosciuto e stimato da tutti. Era risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane, è deceduto al Mauro Scarlato di Scafati.

"Pagani piange un' istituzione del commercio,un galantuomo,un gran lavoratore.- Il ricordo del politico Massimo D’Onofrio - La città perde una delle sue figure professionali più prestigiose ed io perdo un amico a cui volevo sinceramente bene. La sua Barbazzano perde un pezzo di storia e posso ulteriormente confermare quanto amasse quel quartiere. Da uomo di governo avrò ricevuto decine di telefonate per i problemi più diversi e tante sollecitazioni per risolverli. Lorenzo amava Pagani e la sua gente ma di più i "paganesi" di via Barbazzano,per loro era sempre in prima linea a chiedere aiuti e più cura per quella strada e per piazza Cirio. La Macelleria di Lorenzo è un perla di qualità e di amore per il suo prodotto,una bottega della carne dal sapore antico,un raro esempio di valorizzazione dei vecchi mestieri e di architettura commerciale patrimonio della città. Porterò sempre nel mio cuore Lorenzo e le nostre chiacchierate in macelleria. È stato un onore essere tuo amico,era per me motivo di orgoglio e lustro la tua stima. Ricordo un episodio del 2004. Ero giovane vicesindaco di Pagani e da poco uscito da una dura campagna elettorale per le provinciali le cui scorie si ripercossero nei rapporti con l'allora sindaco Gambino anche lui candidato. Quell'anno Lorenzo Abagnara festeggiava un anniversario importante della sua storia commerciale e mi ritrovai con Alberico a rendere omaggio all'uomo ed al commerciante. Lorenzo,percepita la freddezza tra me ed il Sindaco Gambino,ci spinse ad un brindisi in onore della sua serata e tutti insieme ci mostrammo ai fotografi. Quella foto l'ha sempre tenuta esposta nel suo negozio e per me era motivo di amicizia e lustro. Un onore essere presente in ogni momento della giornata di lavoro e passione di Lorenzo Abagnara,storico macellaio,esempio di imprenditore e grande commerciante. Sono vicino a tutta la sua famiglia e con gran dolore saluto una persona che mancherà a tutti noi”.

Ancora contagi in provincia di Salerno. Positivo al Covid un assessore comunale di Campagna. La notizia è stata resa nota dal primo cittadino Roberto Monaco: "Tutta l’Amministrazione Comunale è vicina all’assessore al quale augura una veloce guarigione. Sono scattati, intanto, tutti i protocolli previsti dalla normativa." In totale, sono 63 i casi di positività nel comune comunicati nell'ultimo aggiormamento. Di questi 63 casi, 42 si sono sviluppati all’interno di 16 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare).

Il Covid corre ancora tra le corsie degli ospedali. Nuovi casi sono emersi tra i camici bianchi dei reparti di ginecologia e nefrologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. A risultare positivi al tampone un infermiere ed un operatore socio sanitario.