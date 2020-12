Un anno senza Marta Naddei: Salerno ricorda la giornalista "Un ricordo che si rinnova giorno per giorno"

Sulla sua sedia una rosa rossa, bella e pungente come lei. Così venne salutata la giovane giornalista Marta Naddei morta, a soli 33 anni, il 28 dicembre 2019, a causa di tragico incidente con il motorino, sul lungomare Marconi di Salerno. A tradirla il compagno di tante “trasferte”. Un dolore ancora presente per un ricordo che non è mai andato via e che, come scrive il quotidiano Cronache per il quale lavorava, “Si rinnova giorno per giorno”. Tra i fondatori de L’Ora di Cronache, Marta Naddei è stata una giornalista “di grande valore, scrupolosa e tenace nella ricerca di notizie” come dichiarò il sindaco Vincenzo Napoli nel giorno della sua scomparsa. Un esempio per tanti. In suo onore, in consiglio comunale, venne avanzata la richiesta da parte del consigliere comunale Giuseppe Zitarosa di intitolarle l'aula delle commissioni consiliari del Palazzo di Città, situata al terzo piano. La proposta venne votata all'unanimità.

Un anno fa moriva tragicamente la giovane giornalista Marta Naddei e dopo due giorni il Sindaco promise in consiglio di intitolarle la sala delle commissioni, tra due giorni, a un anno esatto, chiederemo al consiglio comunale finalmente di farlo" A dichiararlo, in una nota, Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca come "la promessa, solenne in quel momento, ad oggi non è stata mantenuta ".

"Tutti ricordano Marta Naddei", conclude Cammarota, "la sua passione civile e la sua presenza, familiare e professionale, nel terzo piano di palazzo di città e nell'aula delle Commissioni Consiliari, testimone di verità e di cronaca politica"