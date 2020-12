Salerno partecipa alla "Giornata della Trasparenza online" Al via la consultazione pubblica dal 28 dicembre all'8 gennaio 2021

La Provincia di Salerno ha previsto per l’anno 2020 una Giornata della Trasparenza on line, avviando una consultazione pubblica, a partire dal 28 dicembre 2020 e fino all’8 gennaio 2021, mediante la somministrazione di un questionario per coinvolgere in maniera interattiva tutti, cittadini e stakeholders, sulle tematiche della trasparenza e della performance dell'Ente.

“L’emergenza epidemiologica da Covid-19 - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - ha ridisegnato i luoghi di incontro della Pubblica Amministrazione con i cittadini, anche in virtù del DL semplificazioni. È in corso quindi un periodo di grande ripensamento organizzativo, che vede la dematerializzazione di processi e documenti, oltre che di spazi che diventano sempre più virtuali.

Le Giornate della Trasparenza, previste dalla normativa, sono una valida opportunità per promuovere la cultura della trasparenza, della legalità e dell’integrità come introdotte dal D.lgs. n. 150/2009 e dal D.lgs. n. 33/2013. E permettono alla PA di dialogare con i cittadini, rendendoli partecipi all’azione amministrativa, in attuazione di uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea, che è quello della cittadinanza attiva.

Grazie al supporto del Segretario Generale provinciale, Pasquale Papa, che è il Responsabile della Trasparenza dell’Ente, quest’anno si è deciso di pubblicare on line un questionario, quale strumento di consapevolezza civica e di percezione dell'attività amministrativa da parte del cittadino.” Il questionario una volta compilato andrà trasmesso entro l’8 gennaio all’indirizzo mail formazionerisorseumane@provincia.salerno.it