Salerno, "Genitori Sì DAD" scrivono a sindaco e De Luca "Ci lasci la facoltà di scegliere tra didattica in presenza e a distanza"

Se da una parte, il “Coordinamento scuole aperte Salerno” sta conducendo da mesi una battaglia, tra proteste pacifiche ed appelli alle istituzioni, per chiedere il rientro tra i banchi di tutti gli studenti del capoluogo, dall'altra, il gruppo facebook “Genitori Salerno sì DAD”, che ad oggi vanta oltre 1.100 adesioni, si fa promotore della didattica a distanza.

In mattinata, i rappresentanti del gruppo hanno inviato un appello al presidente della Campania Vincenzo De Luca, al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e al prefetto Francesco Russo per far valere le loro ragioni e chiedere, in vista del rientro a scuola il prossimo 7 gennaio, garanzie, potenziamento dei trasporti e “la facoltà per i genitori di scegliere, nel corrente anno scolastico, tra didattica a distanza e didattica in presenza per i propri figli”.

Nella missiva, a firma di Antonio Ilardi e Mary Buono, viene sottolineato “l’attuale fruttuoso andamento della didattica a distanza, grazie all’impegno profuso dai docenti e all’assidua dedizione degli studenti.”

“Consapevoli del prezioso valore, sia formativo che relazionale, assicurato con la didattica in presenza in tempi ordinari, riteniamo che, in tempi di Covid, la garanzia per la salute e la certezza della continuità delle attività scolastiche possano essere conseguite solo dalla permanenza della modalità della didattica a distanza. A ciò si aggiungano le opportunità, condivise nel gruppo, che:

non si sommino gli effetti dell’influenza stagionale e della diffusione del Covid-19; le strutture sanitarie siano poste nelle condizioni di dedicarsi con assoluta serenità alla campagna vaccinale appena avviata, senza dovere sopportare probabili recrudescenze di contagi in caso di ripresa della didattica in presenza; i giovani siano preservati dal contagio, nelle more dell’avanzamento della campagna vaccinale, considerato che l’autorizzazione concessa al vaccino Pfizer reca la condizionalità che esso non sia praticato a minori di anni 16; sia scongiurato il rischio di dispersione scolastica, che si verificherebbe ove dovesse disporsi il rientro in presenza, in quanto molti genitori temono notevolmente i pericoli epidemici esistenti.”

Il gruppo “Genitori Salerno SÌ DAD” chiede, quindi :

“Il rientro in presenza, il prossimo 7 Gennaio 2021, non sia automatico; la didattica a distanza sia riattivata e/o prorogata in tutti i cicli scolastici, in assenza di sensibili miglioramenti del quadro sanitario; sia prevista la facoltà per i genitori di scegliere, nel corrente anno scolastico, tra didattica a distanza e didattica in presenza per i propri figli (salvo che per le prove di esame), avviando immediatamente tale sperimentazione nella scuola primaria; la dotazione tecnologica di tutte le scuole - di ogni ordine e grado - sia implementata al fine di assicurare una migliore fruizione della didattica a distanza sia per i docenti che per gli alunni; la sanificazione delle scuole sia effettuata periodicamente, in forza di un protocollo condiviso, mutuando le virtuose pratiche contenute nelle Linee Guida Regionali per il contenimento della diffusione del Covid nelle strutture alberghiere; sia garantita in tutti gli istituti scolastici la disponibilità di kit rapidi antigenici, utili ad individuare e circoscrivere eventuali focolai epidemici, e la presenza di personale in grado di praticarli; sia notevolmente potenziato il servizio di trasporto pubblico locale, in previsione del futuro rientro in presenza.”