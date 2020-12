Covid: positivo il sindaco di Campagna, una vittima a Siano Il virus continua a circolare in provincia di Salerno

Continua a crescere il numero dei decessi in provincia di Salerno. Dopo le due vittime registrate a Baronissi e una a Mercato San Severino, il lutto colpisce ancora una volta la Valle dell'Irno e, in particolare la comunità di Siano che piange la quinta vittima di questa pandemia. «Oggi purtroppo registriamo il decesso di un nostro concittadino, Giovanni Maiorino. Alla famiglia va l'abbraccio dell'intera comunità Sianese. Riposa in pace Giovanni. Che la terra ti sia lieve», il messaggio di cordoglio del sindaco Giorgio Marchese che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia da parte della sua comunità.

Ma ad aumentare è anche il numero dei nuovi positivi. Tra i contagiati riscontrati in giornata figura il sindaco di Campagna, Roberto Monaco che ha comunicato la notizia attraverso i social. «Tutti i tamponi effettuati oggi, tra assessori comunali, consiglieri e dipendenti comunali, sono risultati negativi. Personalmente, invece, mi è stata appena comunicata la positività.

Sto bene», ha fatto sapere il primo cittadino, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.