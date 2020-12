Maltempo nel Salernitano, la "Divina" in ginocchio La furia del mare si abbatte su Vietri, Minori, Maiori e Positano. Danni in tutta la provincia

Salernitano in ginocchio per il maltempo. Dopo una nottata di vento e tempesta si fa la conta dei danni in provincia. I disagi maggiori in Costiera Amalfitana dove il forte vento Libeccio ha alimentato le onde del mare. Una violenta mareggiata ha invaso il porto e la strada di Minori trascinando tutto con sé: spezzati alberi, ringhiere e sradicata anche una cabina telefonica. La forza del mare si è fatta sentiere anche a Miaiori dove le onde hanno invaso il lungomare. Ingenti danni anche a Positano e a Marina di Vietri sul Mare dove l'acqua ha invaso la strada. I volontari della protezione civile di Vietri sul Mare sono al lavoro per cercare di rimuovere i detriti trascinati dal mare. Ma numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia.

A Montecorvino Pugliano un albero si è abbattuto sul muretto perimetrale del cimitero degli inglesi in località Bivio Pratole. In prima linea il Gruppo Operativo del Vopi per rimuovere dalla carreggiata pietre, fogliame e arbusti. A Pontecagnano Faiano i detriti hanno invaso le strade, sospinti dalle onde del mare che si sono pericolosamente sollevate.

Le raffiche di vento e la furia del mare non hanno risparmiato il lungomare di Salerno. E' stato fornito soccorso anche ad un clochard, in via lungomare Marconi, che aveva provato a cercare riparo sotto la pensilina della fermata autobus. Anche nel capoluogo, onde altissime e detriti sulla carreggiata. Tanti i rami spezzati.

Danni anche in Cilento. A Capaccio Paestum, in piazza Basilica, il forte vento ha abbattuto l'albero di natale. Disagi anche in alcuni lidi in località Varolato e Laura dove e il mare ha raggiunto gli stabilimenti balneari.