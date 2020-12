Alberi abbattuti, vento forte e mareggiate: si contano i danni Il maltempo sta flagellando il salernitano, decine di interventi di soccorso in tanti Comuni

Da Salerno all'agro nocerino sarnese, dalla Costiera Amalfitana al Cilento: non c'è parte della provincia di Salerno che non si trovi a fare i conti in queste ore con il maltempo.

In città non c'è solo il mare agitato per la libecciata a fare paura: tutta la costa è sferzata dalle onde altissime. Le onde, in mattinata, avevano risucchiato un'auto in mare. Al Parco del Seminario un grosso albero si è schiantato al suolo, necessario l'intervento dei soccorsi in via Laspro.

A Pagani paura nei pressi del mercato ortofrutticolo, dove sono volate alcune lamiere. Alberature abbattute nei pressi dell'ospedale "Tortora". Altri alberi si sono schiantati al suolo a Nocera Inferiore: danneggiate alcune automobili al rione Calenda, problemi anche al Vescovado.

Nella Valle dell'Irno operativi su tutto il territorio i volontari di Epi Soccorso e protezione civile, al lavoro su più fronti critici.

A Corbara c'è preoccupazione invece per uno smottamento avvenuto in località "Acquapendente". Sul posto il sindaco Pietro Pentangelo per fare la stima dei danni: per fortuna non si registrano feriti, ma c'è stata tanta paura: lo smottamento, infatti, è stato preceduto da un forte boato: avviato dall'amministrazione locale un monitoraggio sui versanti.

In Costiera Amalfitana, invece, timori per le onde che in diversi punti hanno raggiunto abitazioni e attività commerciali a ridosso della spiaggia.