Covid-19, boom di casi a Castellabate e Maiori Secondo il ministero della salute sono 246 i nuovi contagi in provincia di Salerno

Nuovi contagi nel Salernitano. Sono 246 i nuovi positivi in provincia secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, per un totale di 25.368 contagi. Boom di casi nei comuni di Castellabate e Maiori.

Nel comune di Benvenuti al Sud sono stati registrati 14 nuovi contagi, quasi tutti contatti di casi precedenti e in isolamento domiciliare. Due le persone che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Complessivamente, sono 94 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus. Un notevole incremento di casi anche nel comune della costiera amalfitana. Il sindaco du Maiori, Antonio Capone, ha reso noti 17 nuovi positivi. A Siano viene comunicato invece un nuovo positivo. "Il positivo di oggi è l'Ingegnere Sabato Botta, che mi ha autorizzato a divulgare la notizia, a lui e a tutti gli altri invio gli auguri di una pronta guarigione". Ha detto il sindaco Giorgio Marchese. Ancora 5 positivi a Mercato San Severino dove si registrano anche 6 guariti, sono 74 i cittadini attualmente positivi nel comune. A Capaccio, invece, sono 10 i nuovi positivi e con 1 guarito. Il totale degli attuali positivi è di 54 persone, con 80 persone in isolamento domiciliare e 241 guariti totali.