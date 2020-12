Piazza Alario, il progetto del Comune: ecco come sarà Il disegno esposto a Palazzo di Città durante l'ultimo consiglio comunale del 2020

C'era anche lui: un disegno, un progetto, a colori di quella che sarà la futura piazza Alario, nel cuore di Salerno. Il progetto è stato esposto durante tutto l'ultimo consiglio comunale del 2020, mentre i lavori di riqualificazione della piazza erano uno dei punti all'ordine del giorno. Mentre il sindaco e l'intera giunta ascoltavano i pareri dei consiglieri d'opposizione contrari ai lavori, una delegazione di persone del comitato "Salviamo Piazza Alario" era proprio ai piedi del Comune. con tanto di striscione per difendere la storica piazza.

Il progetto, come si evince dalle foto, prevedere la presenza di un parco giochi, di una nuova pavimentazione, una piazza recintata, senza andare a toccare la storica fontana centrale e il verde pubblico. Da subito, però, sono arrivate le critiche di alcuni residenti: "piuttosto che confrontarsi con i residenti il Comune preferisce mantenere il punto sulla vicenda e presenta un qualcosa che non si capisce cosa sia e a cosa possa mai servire. Ne viene fuori una cancellata bassa, un parco giochi con un solo scivolo, una pavimentazione in mattoni di cemento e tanti alberi in meno. Complimenti".