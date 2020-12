Volontari in ospedale per regalare doni e sorrisi ai bambini Consegnati giocattoli al reparto di pediatria del Ruggi di Salerno "Neanche il Covid ci ferma"

Volontari e associazioni uniti per regalare un dono e un sorriso ai vambini in ospedale. Questa mattina, il presidente di "Voglio un mondo Pulito", associazione da sempre in prima linea in difesa dell'ambiente, ha fatto da tramite ad Angelina D’Alessandro e Maria Rosaria Russo, dell'associazione Con_Si Salerno e Assoclemm, per lasciare sacchi e scatoli di regali al dottore Pacifico primario del reparto di pediatria dell’ospedale San Leonardo. Insieme a Ciccio, anche Luca e Genereso di Arechi Rugby e Asd Rugby Sacro Cuore Pompei che ogni anno fanno questo meraviglioso gesto.

“Vogliamo regalare un sorriso ai bambini meno fortunati, stiamo facendo una sorta di “porta a porta”, individuare le persone che eventualmente ne hanno più bisogno. Questa giornata non è fine a se stessa, ma fa da apri pista a tante future iniziative.

Ci occuperemo anche di seguire tanti bambini bisognosi e di portarli non appena si potrà, a contatto con la natura creando laboratori, orti ecc Con Voglio un mondo Pulito abbiamo consegnato al reparto oncologico infatile del dottor Pacifico, e all’Abbraccio ODV.” Ha dichiarato Angelina D'Alessandro.

"La nostra filosofia è quella di creare un mondo migliore, partendo con migliorare noi stessi giorno per giorno, con piccoli cambiamenti e piccole modifiche di quelle che sono le abitudine quotidiane. Oggi è il primo passo verso tante iniziative che sono già in cantiere, fatte con il desiderio di poter abbracciare gli altri” Ha aggiunto Maria Rosaria Russo.

“Come sempre regaliamo un sorriso ai bambini in difficoltà, neanche il covid ci ferma.” Concludono Luca e Generoso di Arechi Ruby è Rubgy sacro cuore Pompei.