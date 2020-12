Capodanno a Salerno: niente festa ma un po' di "struscio" c'è L'Italia torna in zona rossa ma diverse sono le persone che questa mattina sono in strada |VIDEO

Annus horribilis il 2020, vissuto quasi a metà. Anche a Salerno è un 31 dicembre anomalo, déjà vu di una vigilia di Natale senza festa. Ma un po' di “struscio” c'è, incoraggiato, anche, da un timido giorno di sole dopo le tante giornate di pioggia e vento. L'Italia torna in zona rossa e i negozi chiudono. Ma diverse sono le persone che questa mattina sono in strada. Solo che lì dove c'era musica ora c'è solo un po' di vociare. I passi veloci della persone e pochi auguri scambiati a distanza condiscono una giornata che, in altri tempi, sarebbe stata ricca di brindisi in strada. Oggi, invece, e fino al 3 gennaio, è consentito uscire solo per motivi di lavoro, di necessità o di salute che vanno documentati con l’autocertificazione. Non sarà un giorno di festa, dunque, ma forse di speranza. Per guardare alla mezzanotte del nuovo anno, dopo un cenone fatto a casa con pochi intimi e, magari, ordinato a domicilio, con la voglia di recuperare i tanti momenti persi, ma la consapevolezza di dover stare ancora attenti.