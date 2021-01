Eboli: ancora una vittima da Covid 19, muore 84enne Lutto nel comune salernitano

Risalgono i contagi nel salernitano e il comune di Eboli piange un'altra vittima, è morto dopo aver contratto il Covid 19 un 84enne residente al Bivio Cioffi. Il pensionato ha lottato per circa 10 giorni contro la malattia ma per lui non c'è stato nulla da fare. Si è spento all'ospedale Santissima Addolorata. E' il 27esimo decesso nel comune, dove i positivi al Coronavirus continuano a salire in queste ultime ore.