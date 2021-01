"Scuola sicura" a Maiori screening per studenti e docenti Iniziativa del sindaco Reale per contenere le occasioni di contagio

A Minori parte lo screening “scuola sicura”. In vista della riapertura in presenze delle scuole, infatti, il sindaco Andrea Reale ha predisposto una campagna di screening rivolta a studenti, docenti e personale scolastico. I tamponi saranno effettuati nella giornata di mercoledì presso il punto Usca realizzato al porto turistico di Maiori.

Di seguito la comunicazione del primo cittadino:

In vista della riapertura scaglionata della didattica in presenza dopo le festività natalizie, si convocano nella formula di adesione volontaria, gli alunni e familiari conviventi frequentanti la scuola dell'infanzia, prima e seconda elementare, per uno screening con tampone antigenico. Sono altresì invitati i docenti ed il personale non docente afferenti alle classi suddette secondo il seguente calendario:

mercoledì 6 gennaio dalle 9 alle 11.30 scuola dell'infanzia

mercoledì 6 gennaio dalle 11.30 alle 13 prima e seconda elementare

presso Usca del porto turistico di Maiori

Pur essendo disposto su base volontaria, si raccomanda vivamente di partecipare allo screening finalizzato alla massima sicurezza degli ambienti scolastici ed al contenimento delle occasioni di contagio.