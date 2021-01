Maltempo, frana a Cava de' Tirreni: area interdetta Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza in località Petrellosa

Il maltempo non dà tregua alla provincia di Salerno e le abbondanti precipitazioni di questi giorni stanno provocando non pochi disagi su tutto il territorio. A Cava de' Tirreni, come annunciato dal sindaco Vincenzo Servalli, si è verificata una frana in località Petrellosa. L'area è stata interdetta e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. «Le copiose piogge hanno causato, stanotte, una frana che ha interessato la strada in località Petrellosa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale ed i tecnici della Protezione Civile comunale con l'Assessore Germano Baldi, per le attività di messa in sicurezza dell'area e di chiusura della strada», ha fatto sapere il primo cittadino Vincenzo Servalli.