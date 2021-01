Covid 19, Battipaglia: 3 decessi in un giorno I dati comunicati dal sindaco Cecilia Francese

Non si ferma la conta delle vittime da Covid 19 a Battipaglia. Il sindaco Cecilia Francese nel suo consueto aggiornamento sulla sua pagina Facebook, ha comunicato come oggi, 6 gennaio, il numero di decessi nel suo comune sia arrivato a quota 17, ieri era fermo a 14. 1079 il totale dei battipagliesi risultati positivi al coronavirus dall'inizio della pandemia, 793 le persone guarite, 269 quelle attualmente positive, tra queste 264 sono in isolamento domiciliare, 5 ricoverate.