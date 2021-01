Covid 19: ancora due vittime nel salernitano A perdere la vita un 68enne di Battipaglia e un 75enne di Polla

Il Covid continua ad uccidere nel salernitano. Si registrano due decessi in poche ore: un 68enne di Battipaglia spirato al Loreto Mare di Napoli e un 75enne di Polla che si è spento all'ospedale Luigi Curto, dove era ricoverato da tempo. Crescono anche i contagi, 133 i nuovi positivi in 24 ore. Una bambina è risultata infetta a Sapri, condotta in ospedale con altri due casi sospetti. Tornano anche a riempirsi i reparti Covid al Da Procida, ad Agropoli e Scafati.