Covid-19: muore ad Eboli 70enne di Palomonte L'anziano si è sentito male mentre si trovava in un laboratorio privato

Ancora un decesso di persona affetta da Covid 19 nel salernitano. A perdere la vita un anziano di 70 anni, residente a Palomonte. L'uomo si era sentito male mentre si trovava in un laboratorio privato ed era risultato positivo al coronavirus come la moglie. Le condizioni dell'anziano si sono poi aggravate fino al ricovero nel nosocomio ebolitano dove, nonostante lo sforzo dei sanitari che lo hanno avuto in cura, si è spento. Intanto salgono anche i nuovi contagi: 29 nuovi positivi a Salerno, 7 a Scafati, 3 a Angri, 1 a Baronissi e San Marzano sul Sarno, 8 a Nocera Inferiore, 2 a Nocera Superiore e Pagani.