Provinciali Salerno, lista unica per Forza Italia, Lega e Noi Moderati Accordo raggiunto dai coordinatori provinciali

Buona parte del centrodestra si presenterà con un'unica lista alle prossime elezioni Provinciali di Salerno. Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno infatti deciso di presentare una lista unica che riporterà i tre rispettivi simboli. L’accordo è stato raggiunto dai coordinatori provinciali (Roberto Celano, Attilio Pierro e Bruno Delia) d’intesa con i vertici regionali. "I tre partiti del centrodestra, pur auspicando una riforma che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere con il proprio voto i rappresentanti della Provincia, affronteranno le elezioni fissate per il prossimo gennaio con la determinazione di dare un segnale di discontinuità all’attuale Amministrazione di Palazzo Sant’Agostino", si legge in una nota diffusa dai tre coordinatori provinciali.

