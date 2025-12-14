Olimpiadi 2026, mobilità "made in Salerno": la sfida del Consorzio Cosat Atleti e addetti alla comunicazione dislocati nel cluster Valtellina. Vitolo: numeri importanti

Dopo il Giubileo 2025, Cortina 2026: il percorso di crescita di Cosat prosegue senza sosta e va diritto verso le Olimpiadi invernali. Una settimana prima dell’avvento della fiamma olimpica in Piazza della Libertà a Salerno, sarà il Cosat con i suoi numeri, i suoi risultati ad accendere il futuro della mobilità. Domani, lunedì 15 dicembre, a partire dalle 9 alla stazione marittima di Salerno, il Cosat è pronto a raccontare il futuro della mobilità con l’evento “ Move: Mobility Makes Tomorrow". Quest'anno, il convegno non solo presenterà i risultati ottenuti nell'anno trascorso con un breve bilancio rispetto alla prima edizione, ma offrirà anche momenti di networking e opportunità commerciali. Il convegno, infatti, aggiunge quest’anno la possibilità di incontri B2B commerciali, creando uno spazio dove professionisti e aziende del settore potranno confrontarsi.

“Move nasce dal desiderio di dare dignità, forma e significato a ciò che facciamo ogni giorno - ha spiegato Raffaele Vitolo, presidente del Cosat- un lavoro che è spesso rumoroso, difficile, frenetico, ma che allo stesso tempo è pieno di valore perché nasce per condividere momenti, per dare spazio alla collaborazione, per trasformare attimi in opportunità”.

Un’importante novità di quest'edizione è anche il passo verso Cortina: il Consorzio Cosat è stato scelto per gestire uno degli aspetti più cruciali delle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si apriranno a febbraio 2026. “Avremo il compito di organizzare il trasporto per tutti gli atleti, dei addetti stampa e alla comunicazione, nel cluster Valtellina, un'opportunità che testimonia la fiducia riposta nel nostro operato e l’importanza che attribuiamo alla gestione efficace della mobilità” ha anticipato Vitolo che presenterà anche i risultati conseguiti nell’ultimo anno nel quale la società consortile ha continuato ad operare anche nella sua mission tradizionale, ovvero il servizio sostitutivo. Chiunque si è trovato in difficoltà con un mezzo di trasporto, durante un viaggio in cielo, a terra o in mare oggi conosce il valore del servizio offerto dalla società consortile per i trasporti, che a Salerno opera anche a supporto di crociere e aeroporto. Nel particolare, per l’anno 2025, le aziende coinvolte nella rete di attività della società Consortile sono state pari a 350, le attività svolte riguardano i servizi sostitutivi al ferroviario svolto sul territorio dell’Italia centro meridionale, i servizi di TPL in ambito della Regione Campania, e servizi di Noleggio per un totale di km percorsi sono pari a 5.500.000, per un numero di bus impiegati pari a 1300, un numero di autisti pari a 2500 ed un numero di viaggiatori trasportati superiori ai 5 milioni. Numeri che attestano una crescita ed un consolidamento del Consorzio, oggi riferimento essenziale nel settore della mobilità in Italia. “Se la mobilità funziona, è grazie a persone che si parlano, si confrontano, si mettono in ascolto- ha concluso il presidente Cosat- MOVE non è un evento da vetrina, un appuntamento messo in calendario perché si deve fare, siamo qui per incontrarci, per capirci, per costruire”.