Covid, lo contagia il figlio: muore 57enne di Policastro L'uomo si è spento in ospedale ad Avellino

Sarebbe stato contagiato dal figlio il 57enne che si è spento in queste ore all'ospedale di Avellino dopo aver contratto il Covid. Le condizioni dell'uomo, originario di Vibonati, si erano aggravate nelle ultime ore fino al ricovero all’Ospedale di Sapri e successivamente nel nosocomio irpino, dove c'erano posti in terapia intensiva. Il 57enne in passato aveva subito un intervento ai reni.

Lutto nel comune del Golfo di Policastro.