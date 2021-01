Covid, focolaio in una Rsa ad Albanella: 26 ospiti positivi Gli operatori contagiati sono nove

Ore di apprensione ad Albanella per un focolaio sviluppatosi nella Rsa “Villa Igea”. Emesse le ordinanze di quarantena. In totale si tratta di 26 ospiti positivi, 7 negativi e comunque isolati per ragioni di possibile contatto. In totale gli operatori positivi risultano essere 9 ma solo 2 di loro risultano residenti ad Albanella. “La proprietà della struttura e la D.S. – precisa il sindaco Enzo Bagini - hanno fornito ampie rassicurazioni circa l’applicazione dei protocolli Covid previsti in queste evenienze e l’Amministrazione Comunale ha garantito già nei prossimi giorni la fornitura di alcuni dispositivi di protezione atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza. Al tempo stesso il Nucleo comunale di Protezione Civile sarà a disposizione per ogni eventuale necessità logistica”.