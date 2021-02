Covid, scuola: positive 2 bambine: lezioni sospese Classi in quarantena e lezioni sospese in alcuni istituti di Nocera Inferiore

Riscontrati ancora casi di positività al Covid 19 nelle scuole salernitane. A Nocera Inferiore contagiate due bambine, alunne della scuola primaria, del plesso Marrazzo, lezioni sospese 31 gennaio 2021, si procederà con la didattica a distanza. Contagi registrati anche al plesso Primaria Cicalesi, sospese le lezioni, classi in quarantena, ambienti sanificati per accogliere le sezioni non toccate dal virus il 2 febbraio.