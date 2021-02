Agro, evacuate 30 famiglie. Strianese: "Si intervenga subito" Paura dopo l'esondazione del fiume Sarno. Il presidente della Provincia: Temiamo un peggioramento

Nelle ultime ore il maltempo ha provocato gravi danni nell'Agro Nocerino Sarnese dove è esondato il fiume Sarno. Strade allagate ad Angri e San Marzano sul Sarno dove sono state evacuate intere famiglie.

“Temiamo un peggioramento - afferma il Presidente della Provincia di Salerno Michele strianese - se continua l’allerta meteo. L'acqua ha invaso le strade e i piani bassi delle abitazioni dei due Comuni e già 30 famiglie sono state evacuate dai vigili del fuoco. Quanto accaduto nella zona del ponte Marconi tra Angri e San Marzano sul Sarno è davvero allarmante.

Purtroppo la Protezione Civile Regionale prevede uno stato di allerta almeno fino a mezzanotte per cui si attendono nuove pesanti piogge su tutta la regione e, in particolare, proprio sull'Agro Nocerino Sarnese.

Stamattina il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, ha convocato d’urgenza una riunione con gli enti locali delle zone interessate dall’esondazione del fiume Sarno. Per questo lo ringrazio, come pure ringrazio il consigliere regionale Franco Picarone che ieri è venuto sul posto per un sopralluogo, portando la propria vicinanza alla popolazione.

Nel frattempo - conclude Strianese - insieme al consigliere regionale Nunzio Carpentieri e ai Sindaci di Angri e San Marzano sul Sarno, stiamo pressando tutti gli enti competenti perché si intervenga subito. Non c'è tempo da perdere.“