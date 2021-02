Contrae per la seconda volta il Covid e muore al "Da Procida" Lutto a Baronissi, dolore del sindaco: l'uomo era guarito da una prima infezione, poi la tragedia

"Il coronavirus non ci lascia scampo". Così, in un messaggio social, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante a proposito della morte di un concittadino residente nella frazione di Aiello. Per la comunità della Valle dell'Irno è la tredicesima vittima a causa del Covid.

E stavolta si ha quasi la sensazione di un accanimento: l'uomo "nella scorsa primavera aveva superato un primo contagio ma la seconda infezione, contratta alcune settimane orsono, non gli ha risparmiato la vita", come ha raccontato lo stesso Valiante che poi ha espresso le condoglienze sue e della comunità alla famiglia della vittima.