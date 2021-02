Covid 19, aumentano i positivi, scuole chiuse per 10 giorni La decisione del comune di Castel San Giorgio

A Castel San Giorgio sospensione dell’attività scolastica in presenza da domani e per i successivi dieci giorni per le scuole di ogni ordine e grado.

Lo dispone con un’ordinanza il sindaco Paola Lanzara. La decisione della fascia tricolore arriva dopo che l’Asl “ha segnalato un aumento dei contagi sul territorio comunale”. Si fa riferimento alle note indirizzate dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ che ha segnalato “casi di positività nella scuola dell’infanzia di Santa Maria a Favore e nella primaria del Centro Comunità di Aiello-Campomanfoli. Rrisulta impossibile garantire la didattica in presenza, dato il numero di docenti ed operatori scolastici che risulteranno assenti nei prossimi giorni perché posti in quarantena fiduciaria”. Mentre resteranno chiuse tutte le scuole domani, mercoledi' 10 febbraio, a Cava de' Tirreni a causa dell'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione civile della regione Campania. A deciderlo il sindaco, Vincenzo Servalli, che ha firmato una apposita ordinanza. Decisa anche la chiusura di tutti i parchi e delle ville cittadine, di via Cinque, del cimitero e del mercato settimanale. La fascia tricolore invita, quindi, i cittadini a tenersi costantemente informati sulle evoluzioni metereologiche, ad allontanarsi dalle abitazioni solo in caso di necessità.