Maltempo: nuova frana a Pellezzano da una proprietà privata Lo smottamento si è verificato nella frazione di Cologna

A Pellezzano nel pomeriggio è franato un terreno di proprietà privata. Il fango ha invaso la strada nel tratto tra Via Tenente Farina e Via Nofilo, nella frazione di Cologna. Sul posto sono presenti anche i Vigili de Fuoco, la Polizia Municipale, la Protezione Civile S.Maria delle Grazie e la Pellezzano Servizi. Le operazioni per il ripristino della viabilità sono già a buon punto.

Il Comune di Pellezzano, in ogni caso, ha fonrito i percorsi alternativi: via Grillo per raggiungere Capezzano/Salerno da Coperchia e viceversa; SR88 da Baronissi/Salerno per raggiungere Cologna Superiore. Le linee di trasporto pubblico provenienti da Salerno e da Baronissi, si avvarranno provvisoriamente della sola SR88.