Vaccini e screening studenti: sindaco di Pagani scrive all'Asl Doppia richiesta del primo cittadino: "Richiesti, entro il 2 marzo, tamponi a tutti gli alunni"

Covid, scuola e vaccini. Questi gli argomenti alla base delle due missive a firma del sindaco di Pagani Lello De Prisco indirizzate all’Asl Salerno. Una relativa all'organizzazione della somministrazione di vaccini Covid-19 nel comune di Pagani, posta all'attenzione del dottor Rocco Basile, direttore del Distretto Sanitario 62, e la seconda relativa alla richiesta di screening per tutta la popolazione scolastica del comune di Pagani entro il 2 marzo 2021, posta all'attenzione del dottor Domenico Lombardi.

Nella lettera indirizzata al dotti Basile "Considerato che ormai è avviata a livello nazionale la campagna di vaccinazione antiCovid che interessa gli ultra-ottantenni" La fascia tricolore ha chiesto "di conoscere quale è l'organizzazione prevista per il distretto sanitario 61-62 e in particolare per la popolazione nella fascia d'età interessata che afferisce al comune di Pagani, tenuto conto che in alcuni dei paesi limitrofi la somministrazione dei vaccini è già partita." Il primo cittadino spiega anche che l'amministrazione è pronta a mettere a disposizione per come sede per il centro vaccinazioni tre strutture: Palazzurro, Circolo Unione e cinema La Fenice. "Non accetteremo discriminanti rispetto ad altri paesi." Chiosa il primo cittadino.

Nella seconda missiva il primo cittadino ha richiesto uno screening che coinvolga i circa 4000 alunni delle scuole cittadine da effettuarsi entro il 2 marzo, giorno in cui gli studenti dovrebbero tornare in presenza. Nel testo indirizzato al dottor Lombardi, in particolare, si legge che "si richiede l'organizzazione ad horas di uno screening con tamponi antigeni che coinvolga i circa 4000 alunni delle scuole di Pagani di ogni ordine e grado, da effettuarsi entro e non oltre il periodo di quindici giorni stabilito per la quarantena preventiva, che ha avuto inizio oggi e si concluderà il prossimo 2 marzo 2021."