Covid a Pollica, serrata del sindaco: stop a spostamenti Scuola chiusa a Castelnuovo Cilento, nuovi casi in diversi comuni del Salernitano

Nuovi contagi in diversi comuni della provincia di Salerno. Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, "corre ai ripari". In serata sono state annunciate nuove restrizioni nel comune cilentano. Il primo cittadino ha firmato una nuova ordinanza, in accordo al Dipartimento di Prevenzione ASL di Vallo della Lucania, con nuove "necessarie procedure per il contenimento del contagio derivante dai nuovi casi positivi rilevati sul nostro territorio comunale."

Attualmente le persone risultate positive al covid sul territorio sono 8. "Non ritengo particolarmente utile soffermarmi sul totale dei casi positivi, ritengo invece fondamentale arginare con immediatezza la possibile evoluzione del contagio". Ha commentato il sindaco.

In sostanza, le nuove restrizioni prevedono lo stop agli spostamenti anche all’interno del proprio comune, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute o per usufruire dei servizi non sospesi, chiusi i mercati ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, chiusi ristoranti e bar che potranno effettuare esclusivamente l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, didattica a distanza al 100% in tutte le scuole di ogni ordine e grado, è consentita l’attività motoria in prossimità dell’abitazione e le attività sportive all’aperto e in forma individuale, sospese le mostre teatri, cinema, biblioteche e musei chiusi al pubblico, rimangono aperte lavanderia, acconciatori, servizi di pompe funebri e attività connesse.

Le misure previste rimarranno valide fino al 22 febbraio.

"Cari concittadini viviamo ore dense di preoccupazione, ma ritengo che proprio in questo momento debba emergere la forza, la determinazione e la coesione della nostra comunità. Le chiacchiere e le stucchevoli considerazioni di pochi non devono e non possono minare l'orgoglio di appartenere a Pollica e di aiutare chi ha più bisogno. Verrà il tempo, ma non ora!" Ha spiegato il sindaco Pisani, che ha poi aggiunto sulle scuole:"Nessuna leggerezza nel sospendere la didattica in presenza, ogni volta presto sempre la massima attenzione proprio alle scuole, ma difronte ad elementi concreti di potenziale rischio, come la positività di un'accompagnatrice addetta al trasporto scolastico, per i cittadini più piccoli di Pollica non c'è alcuna considerazione da fare, ma solo agire."

Intanto, il sindaco del comune cilentano di Castelnuovo Cilento ha comunicato tramite il suo profilo social la sospensione della didattica in presenza nell'Isituto d’Istruzione Superiore Ancel Keys per un caso di contagio da COVID-19. Fino a lunedì 22 febbraio (incluso) gli alunni dell'istituto saranno in Dad. "La persona interessata sta bene - Ha sottolineato il primo cittadino - Castelnuovo Cilento c’è!".

Nuovi casi in diversi comuni della provincia, boom di contagi a Scafati dove, secondo i dati dell'unità di crisi della Regione, sono 56 i nuovi positivi. 14, invece, i nuovi contagi comunicati dal sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che avverte: "Seguiranno settimane molto difficili e incerte. Chiedo ancora a tutti con massima apprensione di restare vigili e attenti".