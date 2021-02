Pagani. Vaccini antiCovid, sindaco: "Subito una sede in città" "Gli anziani paganesi non siano trattati come cittadini di serie B"

«Gli anziani paganesi non siano trattati come cittadini di serie B. Il distretto sanitario Sarno-Pagani assicuri che gli ultra-ottantenni possano fare il vaccino anti-Covid-19 nel nostro comune». È quanto ribadisce il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, a seguito delle tante istanze giunte dai cittadini, preoccupati di doversi recare a Sarno per la somministrazione del vaccino anti-Covid-19.

«È un anno che i nostri anziani sono chiusi in casa, che gli si viene chiesto di isolarsi per tenere sotto controllo la loro salute, e adesso invece si chiede loro di recarsi in un altro comune per avere il vaccino, ingrandendo il pubblico che fa riferimento ad un’unica sede vaccinale e quindi allungando i tempi di attesa. Pagani deve avere un proprio centro vaccinazioni – dichiara il sindaco De Prisco –. Per questo chiediamo nuovamente al direttore del Distretto Sanitario 62, dott. Rocco Basile, di organizzarlo al più presto sul nostro comune per porre fine a ritardi e disagi. Come già ribadito in una missiva indirizzata all’Asl Salerno 1 lo scorso 17 febbraio 2021 e posta all’attenzione in particolare del direttore sanitario del distretto Pagani- Sarno, la nostra amministrazione mette a disposizione i locali del Palazzurro, del Circolo Unione e del multisala La Fenice».