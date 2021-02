Covid, Ferraioli: "Abbiamo perso il senso di responsabilità" Lo sfogo del sindaco di Angri. Aumentano i positivi nel Salernitano, un decesso a Pontecagnano

Sale il numero dei positivi nel Salernitano e l'Agro Nocerino Sarnese rimane il fronte caldo di questa nuova ondata di contagi. "Una settimana nera" per il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che nella tarda serata di ieri ha comunicato ancora 34 nuovi positivi e 7 guariti.

"Invito tutti a pensare alla realtà che sta dietro questi numeri, alle persone che stanno combattendo e soffrendo perché, credetemi, il covid è anche e soprattutto sofferenza fisica. Non dobbiamo permettere che si diffonda incontrollato. Come sempre vi chiedo la massima collaborazione.". Il primo cittadino, ad un anno dal primo caso ufficiale di Covid-19 registrato in Italia, a Codogno, ha condiviso con la cittadinanza una lunga riflessione: "L’Italia ha raggiunto quasi 3 milioni di contagi e 95 mila decessi. Un dato pesante come un macigno, un’emergenza che sembra non volerci più lasciare."

Ricorda la paura e l’incertezza di cosa sarebbe accaduto, l’annuncio del primo lockdown, la collaborazione attiva dei volontari, dell’amministrazione tutta, dei servizi sociali, e le giornate e le notti passate a monitorare e decidere il da farsi, le comunicazioni dell’ASL sui primi casi nel comune e lo sconforto alla notizia del primo decesso.

"Ricordo davvero tutti i momenti vissuti, sia quelli di sconforto che quelli di gioia, come quando finalmente abbiamo raggiunto lo zero e vedevo rinascere la speranza in tutti i cittadini. Ad un anno di distanza e da cittadino che ha affrontato il covid, sento di dover esprimere la mia preoccupazione per lo stato attuale delle cose. Sembra di rivivere la situazione di un anno fa, ma ora è anche peggio: abbiamo perso il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto e abbiamo tra le tante cose dovuto rinunciare ad un diritto imprescindibile per i nostri figli, la scuola." Il suo amaro commento.

"Il covid ad un anno di distanza è certezza, come è certa la pericolosità e il danno economico e sociale che ha comportato. Siamo responsabili, è ancora l’occasione giusta di fare ognuno la propria parte in questa guerra che dura da troppo. Io sono sempre qui a tutelare la salute dei miei cittadini, che invito a darci una mano nell’affrontare questa emergenza ancora così presente e tangibile. Non c’è altra soluzione che rispettare le regole per sperare in un futuro più sereno per tutti e superare questo momento davvero difficile. Come ripeto sempre: NO alla paura, SÌ alla prudenza!".

190 le persone attualmente positive, invece, a Sarno. Di queste 11 ospedalizzate, 1223 le persone guarite e 23 persone decedute. Ancora 5 i nuovi positivi ed Eboli, e 11 i contagi a Capaccio.

Un nuovo aggiornamento sul numero di persone positive al Covid arriva anche dal primo cittadino di Bracigliano. Antonio Rescigno: "Il numero di guariti nella nostra Comunità ha raggiunto ad oggi le 307 unità, con 6 persone guarite in più rispetto al precedente aggiornamento. La competente ASL, in questo caso, ci ha comunicato la positività di altri 2 nostri concittadini dei quali non sono autorizzato a fornire le generalità. Al momento gli attualmente positivi sono 9 ed in diminuzione rispetto al precedente aggiornamento. Per fortuna la maggior parte di loro risulta asintomatica, mentre altri riscontrano solo lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta e sana guarigione."

"Come al solito si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria senza abbassare la guardia. L'unica speranza, al momento, risiede nel vaccino, la cui somministrazione è in atto. Nel frattempo, altra raccomandazione fondamentale è quella dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la continua igienizzazione delle mani oltre al mantenimento della distanza di sicurezza raccomandata." L'appello del sindaco Rescigno.

Sale anche il triste numero delle vittime Covid. Ancora un decesso, ieri, in provincia di Salerno, nel comune di Pontecagnano. "Con un'infinita tristezza nel cuore, oggi comunichiamo la perdita di un nostro concittadino. Una notizia dolorosa che ci ricorda, purtroppo, che il virus è ancora pericolosamente tra noi alla vigilia del ritorno della Campania in zona Arancione." Il cordoglio sel primo cittadino Giuseppe Lanzara. Si tratta della sedicesima vittima nel comune dal 1 novembre 2020. 9 i nuovi positivi registrati in città.