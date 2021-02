Positiva titolare asilo, sindaco Maiuri:"Basta cattiverie" Interviene il sindaco di Castellabate: "Una caccia alle streghe penosa e miserevole"

La notizia della sua positività ha generato "un vortice di commenti" su cui il sindaco ha deciso di mettere un punto. A parlare è il primo cittadino di Castellabate che, nei giorni scorsi, "per evitare il diffondersi di notizie non veritiere" Ha informato la cittadinanza della positività della titolare di un asilo nido e dell’isolamento dei 21 bambini che lo frequentano.

Sotto quel post si è scatenato "Un vortice di commenti che, ancora una volta, hanno dato prova del fatto che il rispetto, la solidarietà, la vicinanza verso chi sta vivendo momenti particolari e difficili appartiene a pochi!" Le parole della fascia tricolore.

"La solita caccia, in questo caso, alla ”strega” è stato qualcosa di penoso e miserevole! Posso assicurare che , conoscendo di persona, la signora in questione ne ho sempre apprezzato la serietà, il senso di estrema responsabilità verso il ruolo che svolge nella nostra comunità e soprattutto, il ferreo rispetto delle norme anti Covid che regolano questo periodo. La rabbia, la cattiveria fine a se stessa, la diffusione di notizie che non trovano fondamenta , vi prego, lasciatela da parte. Una Comunità può dirsi tale soprattutto nei momenti più delicati, dando prova di unità , solidarietà e fratellanza. Smettiamola con questi atteggiamenti molto poco consoni alla difficoltà di un momento che ci auguriamo tutti possa finire il prima possibile!" Conclude il sindaco.

La titolare dell'attività, inoltre, spiega che dopo aver saputo l'esito positivo del suo tampone ha provveduto a chiamare i genitori dei bambini che hanno frequentato la struttura per avvisarli: "E' stato molto difficile accettare di aver contratto il virus soprattutto perché sono titolare di un'attività dove ci vengono affidati gli esseri più puri e innocenti in assoluto e per questo spero con tutto il cuore,di non aver trasmesso il virus (ammesso che sia stata io la prima a contrarlo all'interno dell'asilo), né a loro,né a nessun altro.Grazie a tutti i loro genitori che mi stanno dimostrando affetto e massima comprensione.Ormai è come se le mamme dei miei piccolini fossero anche un po' le mie.Il loro amore è la cosa più bella in questo momento.Volevo precisare che prima dell'ingresso all'Asilo,io,le educatrici e tutti i bimbi avevamo effettuato lo screening e volevamo ripeterlo a giorni,ma come ben sapete per essere tranquilli,bisognerebbe farlo a giorni alterni ed è improponibile sui bimbi!!Ieri le mie dipendenti erano negative,attendiamo di ripetere i tamponi. L'Asl provvederà per noi e per i bimbi."