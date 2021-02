Agropoli,positivo genitore di un alunno: domani scuola chiusa Bellizzi,si attendono i risultati di alcuni tamponi:classe delle elementari in dad fino al 1 marzo

Covid e scuola, nuovi aggiornamenti in diversi comuni della provincia di Salerno. Il sindaco del comune di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha da poco reso noto che da domani, lunedì 22 febbraio, gli alunni della classe 3C della scuola elementare Rodari resteranno in didattica a distanza fino al 1 marzo.

"Oggi in via preventiva la classe è stata sanificata insieme a tutti gli altri servizi igienici e i laboratori. Il provvedimento è stato assunto congiuntamente alla dirigenza scolastica in forma cautelativa per consentire l'attesa dei risultati di una serie di tamponi effettuati dall'usca del distretto sanitario 65. - Ha spiegato il primo cittadino - Già domani come molti genitori e ragazzi sanno, saranno chiamati per lo screening i ragazzi della 3F, 4 E e 5 D. Naturalmente invito tutti alla massima collaborazione oltre a stare tranquilli che faremo tutto il possibile per garantire la massima sicurezza e rispetto del protocollo coronavirus."

Attività didattiche sospese per domani, lunedì 22 febbario, per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia I. C. "Agropoli-S. Marco" di via Verga, nel comune di Agropoli. La decisione è stata assunta dal primo cittadino Adamo Coppola dopo la notizia della positività al Covid-19 del genitore di un alunno frequentante l'Istituto.

"Si tratta come nel caso della docente dei giorni scorsi, di un atto di eccessiva cautela da parte mia in quanto ad essere contagiato è il genitore non l'alunno frequentante e secondo il protocollo non sarebbe stata necessaria la chiusura. Ma ho ritenuto di procedere in tal senso per motivi precauzionali e ho già dato incarico di procedere con la sanificazione dei locali."

Oltre al caso positivo, il comune registra due guariti. I positivi attuali sono quindi 40 mentre i guariti, dall'inizio della seconda fase della pandemia, salgono a 184.