Angri: ancora 37 positivi, "Al lavoro per nuovi provvedimenti" Fila di ambulanze davanti al Covid Hospital di Scafati, chiuse diverse scuole della provincia

Aumentano i contagi nel Salernitano. Ancora un triste aggiornamento per il comune di Angri che registra nuovi 37 positivi e 7 guariti.

Per il sindaco Cosimo Ferraioli "È disarmante l’atteggiamento sbagliato che parte dei nostri concittadini sta avendo in questa fase delicatissima. Abbiamo perso completamente il contatto con la realtà, è davvero sconcertante constatare che non si rispettano regole mentre ci sono persone che soffrono in casa e negli ospedali." Il primo cittadino si dice al lavoro per nuovi provvedimenti "Ma nulla sostituisce il buonsenso delle persone" Intanto, i posti letto iniziano a scarseggiare. Ieri sera un brutto ritorno al passato, sono ricomparse code di ambulanze davanti al Covid Hospital “Mauro Scarlato” di Scafati.

Nuovi contagi anche tra i banchi di scuola: sono emersi alcuni casi di positività tra gli studenti dell'I.C. "Agropoli - S.Marco" frequentanti la classe dell'insegnante risultata positiva nei giorni scorsi e nella scuola dell'infanzia, già da giorni in isolamento fiduciario in attesa dell'esito dei relativi tamponi.

"Sono più di dieci le insegnanti che si sono alternate nelle supplenze all'interno delle classi e per questo in attesa di valutazione da parte dell'Asl per l'eventuale inserimento nella catena dei contatti. - Ha fatto sapere il sindaco Adamo Coppola - Questo stato di cose non permette alla dirigente scolastica di assicurare la continuità didattica in presenza. E per questo, mi ha fatto richiesta, che ho accordato, di chiudere i plessi di via Verga sia della primaria che dell'infanzia per la giornata di domani, martedì 23 febbraio, in attesa di aggiornamenti da parte dell'Asl. Resta aperto il plesso di via Selvi."

Positivi due alunni e una docente dell'istituto comprensivo "Giovanni Pascoli" di Tramonti, l'istituto rimarrà chiuso fino al 3 marzo al fine di sanificare tutti i plessi ed effettuare lo screening su tutti i contatti stretti dei 3 casi positivi. A San Cipriano, invece, la sindaca Sonia Alfano ha prorogato la sospensione delle attività in presenza presso la scuola media fino a venerdì 26 febbraio, poiché è stato rilevato un caso di positività.

Altri 5 casi Covid nel comune di Bracigliano, le persone attualmente positive al virus nel comune sono 11, la maggior parte asintomatica. Il numero di guariti, invece, ha raggiunto ad oggi le 310 unità.

L'aggiornamento arriva dal sindaco Antonio Rescigno che raccomanda, ancora una volta, la massima attenzione e il rispetto delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria senza abbassare la guardia.

"L'unica speranza, al momento, risiede nel vaccino, la cui somministrazione è in atto. Nel frattempo, altra raccomandazione fondamentale è quella dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la continua igienizzazione delle mani oltre al mantenimento della distanza di sicurezza raccomandata."