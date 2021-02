Covid ad Angri, troppi contagi: nuova ordinanza del sindaco Aumentano i casi nel Salernitano: stop ricoveri in ortopedia a Polla, boom di contagi in Costiera

Il virus si diffonde ancora nel Salernitano. Sono 24 i nuovi casi nel comune di Angri. La città sfonda quota 250 attuali positivi (253), una situazione che ha costretto il sindaco Cosimo Ferraioli a "correre ai ripari" con nuove misure restrittive. L'ordinanza, firmata nella tarda serata di ieri, resterà in vigore fino al 28 febbraio, salvo ulteriori proroghe.

Nel nuovo provvedimento si disponde la chiusura del cimitero comunale e Pianoro, la sospensione del mercato settimanale del 27 febbraio, la chiusura di asili nidi, ludoteche e centri per minori, il divieto di assembramento in strada, la chiusura al pubblico del centro comunale di raccolta rifiuti ed il divieto di consumo di cibi e bevande per strada.

Stop agli spostamenti, anche all'interno del comune, se non motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o comprovati motivi. Necessaria l'autocertificazione.

"La presenza della variante inglese anche nel nostro territorio comunale ci impone di fare ancora più attenzione di prima, e le misure restrittive annunciate stasera possono anche inasprirsi nel caso la curva continui a salire. È una guerra che possiamo vincere, come già abbiamo fatto una volta. Vi chiedo la massima collaborazione." Il commento della fascia tricolore.

Lutto a Capaccio Paestum, il comune registra una nuova vittima del Covid. Sono 16 i nuovi positivi, 6 i guariti. Il totale degli attuali positivi si aggiorna a 92 unità, con 258 persone in isolamento domiciliare e 377 guariti totali. Numeri che preoccupano anche Vincenzo Sica, consigliere comunale di minoranza e medico, il quale ha richiesto al sindaco Alfieri "di voler prendere in considerazione la necessità di attivare per tutti gli istituti scolastici del nostro Comune l’insegnamento a distanza. Questa decisione, almeno finché sul territorio non avremo ottenuto una sufficiente immunizzazione vaccinale"

Si fermano le lezioni in presenza in altre tre scuole a Nocera Inferiore. Arriva l'ordinanza del sindaco Manlio Torquato. Stop alla didattica in presenza per l’Istituto Professionale di Stato “ D. Rea”, l’IIS “ G. Marconi” e il 1° Istituto Comprensivo “ A. F. Solimena”, a decorrere dal 24 Febbraio 2021 e fino al 2 Marzo 2021 con rientro in presenza al 3 Marzo 2021.

Altri 6 casi anche a Polla che resgistra al momento 19 positivi al Covid. Il reparto di ortopedia dell’ospedale “Luigi Curto”, inoltre, a causa della mancanza di un numero adeguato di medici, dal 3 al 28 marzo non accetterà più ricoveri. L’unico servizio che resterà in funzione, nei soli giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 14, saranno le consulenze ortopediche di pronto soccorso.

Il virus non risparmia la costiera. A Maiori sono stati registrati 5 nuovi casi per un totale di 10 persone attualmente positive. A Minori, invece, 4 nuovi contafi per un totale di 8 positivi.

"Sono state attivate le consuete procedure di tracciamento aggiornate alle ultime disposizioni ministeriali in tema di varianti. È il momento di porre particolare attenzione e responsabilità seguendo con scrupolo le regole anticontagio. Siamo in zona arancione e molte attività sono chiuse o fortemente limitate, organizzare momenti conviviali in famiglia potrebbe essere pericoloso per la comunità tutta." Ha dichiarato il sindaco Andrea Reale.

In serata, sono stati comunicati altri 15 concittadini positivi al Covid19 anche a Vietri sul Mare. "Ora più che mai invito tutti a mantenere le misure di sicurezza previste dai protocolli" L'appello del sindaco Giovanni De Simone. Il totale dei positivi attuale raggiunge quota 53. Un nuovo caso anche ad Atrani, uno a Cetara.