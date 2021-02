Marandino in carcere,Ciambriello: sta male, tutelare la salute Il garante dei detenuti interviene sulla vicenda dell'83enne ex cutoliano

Giovanni Marandino, 83enne condannato definitivamente per associazione a delinquere di stampo mafioso, affiliato alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, versa "in precarie condizioni di salute".

A dirlo è Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania. Colto da un malore sabato scorso Marandino è tornato dietro in cella a Poggioreale dopo una notte in ospedale. Il 3 febbraio è stato arrestato dalla finanza per usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria.

“Credo che il diritto alla salute e alla vita debba godere di adeguata tutela, anche rispetto alle esigenze di giustizia, come nel caso del signor Marandino”, accusa il garante Ciambriello che sta seguendo la vicenda.