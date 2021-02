Covid, restrizioni a Nocera Inferiore per contrastare il virus Divieto di vendere alcolici dalle 18 alle 9. Non sarà possibile stazionare nei luoghi pubblici

L'ultimo bolletino dell'unità di crisi regionale ha registrato 365 nuovi positivi nel Salernitano. Di questi, circa il 68%, sono stati individuati nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese. Una situazione difficile che ha spinto diversi sindaci ad adottare misure restrittive per provare a fermare la corsa del virus. A Nocera Inferiore il primo cittadino Manlio Torquato ha firmato un'ordinanza con la quale dispone fino al 4 febbraio: il divieto di stazionamento e l’assembramento in qualsiasi luogo del territorio comunale (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali e di pubblico esercizio ed uffici, con l’onere in capo a questi ultimi titolari di assicurare personale proprio per vigilanza e controllo all’ingresso); la chiusura dalle 18.00 alle 9.00 dei distributori automatici di bevande anche alcoliche -luoghi che favoriscono altresì di abituale stazionamento in orari serali e assembramento di giovani; il divieto di occupazione del suolo pubblico con tavolini davanti a bar e/o punti di ristoro, anche nel caso di ammissibilità ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali; il divieto di vendita di alcolici dalle ore 18:00 e fino alle ore 09:00 sotto qualsiasi forma distributiva sia da parte dei pubblici esercizi che da parte degli esercizi commerciali al dettaglio.