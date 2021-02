Muore per complicazioni dovute al Covid, lutto a Roccapiemonte "Questo virus ci sta mettendo a dura prova", il nuovo provvedimento del sindaco Pagano

Ancora una vittima del Covid nel Salernitano. A lutto il comune di Roccapiemonte dove un cittadino, a causa di complicazioni dovute al Covid-19, è deceduto nella giornata di ieri. A dare la notizia il sindaco Carmine Pagano. "Sono senza parole per questa grave perdita. E' un momento triste e di profonda commozione. Questo virus ci sta mettendo a dura prova, in queste ore tutta la comunità deve sentirsi a lutto e capire ancor di più che soltanto seguendo le regole di prevenzione si riuscirà ad affrontare e superare questo difficilissimo periodo" ha dichiarato il Sindaco. Nel comune sono stati registrati altri 8 contagi: sono in totale 67 le persone attualmente positive al virus.

Per far fronte a questa nuova ondata di contagi, il primo cittadino ha anche firmato un'ordinanza con nuove misure restrittive: vietato lo stazionamento e l’assembramento in qualsiasi luogo del territorio comunale (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali e di pubblico esercizio ed uffici, con l’onere in capo a questi ultimi titolari di assicurare personale proprio per vigilanza e controllo all’ingresso), la chiusura dalle 18 alle 9 dei distributori automatici di bevande anche alcoliche, il divieto di occupazione del suolo pubblico con tavolini davanti a bar e/o punti di ristoro, anche nel caso di ammissibilità ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, il divieto di vendita di alcolici dalle ore 18 e fino alle ore 9 sotto qualsiasi forma distributiva sia da parte dei pubblici esercizi che da parte degli esercizi commerciali al dettaglio.