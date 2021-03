Covid nel Salernitano: positivo un sindaco,un decesso a Pagani Boom di casi a Vietri, in arrivo nuove restrizioni. Peggiora la situazione nell'Agro

Ancora troppi i contagi in provincia di Salerno. Nuovi aggiornamenti sono stati forniti dai sindaci dei vari comuni. Ad esser risultato positivo anche il primo cittadino di San Mango Piemonte. La fascia tricolore si è sottoposta al tampone dopo la positività della figlia Zaira. Ad esser risultata infetta anche l'altra bambina. "Volevo innanzitutto rassicurarvi sulle nostre condizioni di salute, informandovi che stiamo bene, non avvertiamo particolari sintomi, ma ovviamente restiamo in isolamento domiciliare in attesa del prossimo tampone riscontro. Per fortuna, trovandomi già in quarantena nei giorni precedenti ho avuto contatti esclusivamente all'interno del mio nucleo familiare. Mi preme ringraziare i tanti amici e concittadini, che con una chiamata o un messaggio, anche sulla pagina FB del comune, non hanno fatto mancare il loro supporto. Grazie di cuore! Chiunque abbia bisogno resto sempre disponibile e continuerò a svolgere il mio lavoro da casa, in continua connessione e collaborazione con i componenti della giunta, i consiglieri e i dipendenti comunali." Ha scritto il sindaco Francesco di Giacomo. Sono 25 gli attuali positivi in città.

Peggiora la situazione anche nella Divina Costiera. Altri 6 positivi sono emersi a Minori, tra cui una bimba. Il numero totale dei casi è di 25 persone. Amaro bollettino anche per la città di Vietri sul Mare che registra 17 nuovi contagi e 81 attuali positivi. Il sindaco Giovanni De Simone ha anticipato che nella giornata di oggi saranno presi ulteriori provvedimenti con nuove misure restrittive.

Preoccupa l'Agro. Nella giornata di ieri, Pagani ha registrato 34 nuovi positivi e 5 guariti, per un totale di 310 casi in città. Nel comune si registra anche una nuova vittima, sono 24 i decessi da inizio pandemia. Ad Angri sono stati registrati ancora 38 positivi e 8 guariti, per un totale di 429 casi nel comune. "Un’ondata di contagi senza precedenti sta investendo la nostra città. Vi prego di prenderne coscienza prima che la situazione degeneri ancora di più." Ha commentato il sindaco Cosimo Ferraioli.