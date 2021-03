Covid, nuovo lutto a Baronissi: perde la vita una 91enne L'anziana era ricoverata al Da Procida, è la 14esima vittima. Cresce anche il dato dei positivi

Il Covid continua a provocare decessi in provincia di Salerno. A Baronissi è deceduta una donna di 91 anni che era ricoverata nell'ospedale "Da Procida di Salerno. A comunicare la triste notizia è stato il sindaco Gianfranco Valiante. «Il cordoglio mio personale e della città di Baronissi per la scomparsa di un’altra concittadina finita dal covid-19. Un’anziana signora, ricoverata da tempo all’Ospedale “ Da Procida” di Salerno, purtroppo non ce l’ha fatta. Le condoglianze affettuose alla figlia e alla famiglia». Purtroppo nella città della Valle dell'Irno, come nel resto della provincia, sale anche il numero dei contagi: l'ultimo bollettino diramato dal Comune parla di 17 nuovi contagi e 2 cittadini guariti per un totale di 108 attualmente positivi e 620 guariti. Dei 108 contagiati 20 sono ragazzi da 0 a 18 anni, altri 20 appartengono alla fascia 19-35. I cittadini tra i 36 e i 50 anni positivi sono 25; 23 hanno tra i 51 e i 65 anni; 13 tra i 66 e gli 80 anni e 7 hanno più di 81 anni.