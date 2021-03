Il Covid miete nuove vittime: morto barista 39enne a Scafati Altri decessi anche a Vietri, Angri, Pagani, Nocera Superiore e San Marzano. Aumentano i contagi

Il Covid si diffonde nel Salernitano e miete nuove vittime. Sono ben nove i decessi nelle ultime ore in provincia. Tra questi, non ce l’ha fatta lo scafatesi Luigi Barbaro, aveva 39 anni. Si è spento all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. Luigi era un barista molto amato e conosciuto da tutta la comunità. Il sindaco Cristoforo Salvati ha lasciato ai social il suo messaggio di cordoglio: “Voglio esprimere, a nome dell’intera Amministrazione, vicinanza alla famiglia del giovane barista morto questa mattina dopo aver lottato contro il Covid 19. Un’altra tragedia, una giovane vita stroncata dall’aggressività di questo virus. Le uniche armi che abbiamo per combattere il Covid sono la prevenzione e la vaccinazione. Dobbiamo stare attenti, continuare a rispettare le regole anti contagio altrimenti non ne usciremo.” Tantissimi i messaggi a lui dedicati sui social. A lutto l’intera comunità.

Il Virus stronca un’altra vita anche ad Angri: “Una nostra concittadina ci ha purtroppo lasciati oggi proprio a causa del covid. Alla famiglia colpita da questo lutto arrivino le mie condoglianze e quelle di tutta la città di Angri, che spero comprenda quanto sia drammatica la situazione.” Ha scritto il sindaco Cosimo Ferraioli. Sono 43 i nuovi positivi, 9 nuovi guariti e 1 deceduto, per un totale di 483 persone attualmente positive al Covid nel comune.

Un nuovo decesso anche in Costiera Amalfitana. Ad annuncialo il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone: “Oggi registriamo un guarito, un positivo ma anche, purtroppo una deceduta al virus Covid19. Condoglianze alla famiglia, siamo vicini, come comunità vietrese, in questo momento di grande dolore. Non bisogna abbassare la guardia, so bene che è difficile, le scelte fatte, anche di maggiori restrizioni, sono proprio per evitare il contagio per le persone più deboli che rischiano la vita. In attesa del vaccino per tutti facciamo ancora un ulteriore sacrificio.” Il totale dei casi attivi in città è di 84.

Triste bollettino anche per Pagani che registra 17 nuovi positivi al Covid-19, 29 guariti e, purtroppo, anche 2 decessi. I cittadini attualmente positivi sono 315. Un decesso anche a San Marzano sul Sarno.

A lutto anche Nocera Superiore. A distanza di pochissimi giorni dalla scomparsa di Alberto Carlucci, in città si registra una nuova vittima del Covid-19. Un uomo di 71 anni. "Ai suoi familiari va il sincero e commosso cordoglio di tutta la comunità." Scrive il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Nuovi contagi in diversi comuni della provincia, tra questi 18 nuovi casi a San Valentino Torio, 8 nuovi positivi ad Eboli e 10 nuovi contagi a Mercato San Severino, 9 nuovi casi a Castel San Giorgio, 4 a Capaccio e 3 a Fisciano e 3 nuovi contagi a Siano. 3 nuovi positivi e 3 guariti a Minori, dove il totale dei casi in città rimane 27.