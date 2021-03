Covid, ambulanze in coda: a Scafati arrivano i carabinieri Verifica dei militari nell'ospedale dell'Agro. Intanto sale a 1336 il numero dei positivi in città

La corsa senza freni del Covid sta mandando in tilt anche la rete ospedaliera del Salernitano. Il Ruggi è in affanno già da settimane ma la situazione più grave si registra a Scafati. All'esterno del "Mauro Scarlato" ci sono da giorni ambulanze in coda che attendono con pazienti contagiati all'interno. Ieri nel nosocomio dell'Agro Nocerino Sarnese sono arrivati anche i carabinieri: i militari, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, al loro arrivo hanno trovato quattro mezzi di soccorso in fila, uno dei quali era in attesa da circa 24 ore. I carabinieri hanno appurato che l'ospedale di Scafati è saturo e per questo non può ricevere pazienti in tempi rapidi. Ma ci saranno ulteriori approfondimenti per verificare le modalità di assegnazione degli interventi. Intanto a Scafati la situazione è di estrema emergenza: con i 92 casi registrati nella giornata di ieri è salito a 1336 il numero dei cittadini attualmente positivi, dato tra i più alti della regione.