Lutto a Pellezzano, addio al foto giornalista Antonio Villari Ennesima vittima del Covid in provincia di Salerno. Il sindaco Morra: "Non ti dimenticheremo mai"

E' una conta senza fine quella delle vittime del Covid in provincia di Salerno. Un altro lutto ha colpito il comune di Pellezzano che piange la morte del foto giornalista Antonio Villari. L'uomo aveva 69 anni, era risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità e le tante persone che lo conoscevano. Tantissimi i messaggi di cordoglio affidati ai social. Tra questi, quello del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra:

"Quella della dipartita del nostro concittadino, Antonio Villari, sono le notizie che non vorremmo mai ricevere. Un fulmine a ciel sereno ha squarciato l'atmosfera in una tranquilla domenica di marzo. Così, la cittadinanza è venuta a conoscenza della scomparsa del nostro caro Antonio, di 69 anni, foto giornalista, che ha lottato, purtroppo senza uscrine vincitore, la sua battaglia contro il covid, questo maledetto nemico invisibile, che da un anno ha fatto irruzione nelle nostre vite, sconvolgendo e stravolgendo la quotidianità di tutti. È purtroppo la nona vittima a causa del covid a Pellezzano.

A nome mio personale e dell'intera amministrazione che rappresento, porgo alla famiglia Villari le più sentite condoglianze cristiane, dicendo alla moglie Maria e alle figlie Giovanna e Annalisa, di farsi forza in un momento così complicato. Le parole, si sa, di fronte a lutti familiari, perdono ogni significato, perchè nessuna parola può spiegare la perdita di una persona cara.

Antonio se ne è andato lottando contro questo stramaledetto virus, senza sapere bene dove ha potuto contrarlo. Magari proprio nel momento in cui stava svolgendo la professione di cui era fortemente appassionato e che non ha mai abbandonato, pur consapevole dei rischi cui andava incontro. Sento, quindi, il dovere di ricordarlo con il suo sorriso stampato sul volto, di persona seria, rispettabile, generosa, e legatissima alla sua famiglia. Questa Comunità, caro Antonio, non ti dimenticherà mai."

Ad unirsi al dolore per la scomparsa del grande tifoso granata, anche l’U.S. Salernitana 1919: "La Proprietà, i dirigenti, l’Ufficio Stampa, i giocatori e tutto lo staff esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del fotografo Antonio Villari e si stringono attorno al dolore che ha colpito la sua famiglia e tutti i suoi colleghi."