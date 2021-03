Covid, il figlio guarisce nel giorno della morte del padre "Un destino beffardo", il racconto del sindaco di San Marzano Sul Sarno, Carmela Zuottolo

"Quella che oggi vi raccontiamo non è una storia da “libro cuore”, ma realmente accaduta. Ed è reale, terribilmente reale come il virus che ha cambiato e stravolto le nostre vite." E' con queste parole che il sindaco del comune di san Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo racconta la triste vicenda di Giuseppe Vastola, ennesima vittima del Covid in provincia di Salerno.

L'uomo, profondamente legato alla città di San Marzano nonostante fosse residente a Scafati, si era ammalato insieme al figlio: "Entrambi sono stati ricoverati per un certo periodo al Covid Hospital di Scafati. - racconta il primo cittadino - Soltanto che il figlio, a causa della mancanza di un posto letto, era assistito nella cosiddetta “bolla”, per respirare, indossava il caso."

Poi il trasferimento a Napoli del padre a causa dell’aggravarsi della malattia. "Quel letto dell’ospedale di Scafati è stato utilizzato dal figlio che è riuscito a sopravvivere ed è stato dimesso ieri mattina proprio nel giorno della morte del padre."

"Un destino beffardo." Commenta il sindaco Zuottolo. Una dolorosa notizia che arriva nel giorno del funerale di Giovanni Iaquinandi, un’altra vittima Covid di San Marzano sul Sarno. “Tutta la mia vicinanza alla famiglia e il cordoglio dell’intera comunità”, ha dichiarato il sindaco Carmela Zuottolo.