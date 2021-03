Controlli anti-Covid a Nocera Inferiore: 12 persone multate Attività coordinata dalla Polizia di Stato insieme all'Esercito

Con l'ingresso in zona rossa della regione Campania, aumentano i controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Guardia alta a Nocera Inferiore: in giornata gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai militari dell'Esercito, hanno effettuato controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid: durante l'attività sono state controllate 67 auto e 112 persone, 12 delle quali sono state multate perché senza mascherina. Nel corso dei controlli sono stati elevati anche 11 verbali per infrazioni al codice della strada.